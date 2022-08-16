Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Херсоне оккупанты ворвались в банк и ограбили сейфы и хранилища

Дата публикации
Просмотры
908
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Херсоне оккупанты ворвались в банк и ограбили сейфы и хранилища

Фото: Getty Images

Российская армия грабит банки на оккупированных ими территориях.

Во временно оккупированном Херсоне российские военные ворвались в помещения банка, разграбив сейфы и хранилища. Захватчики украли деньги и другие материальные ценности.

Об этом сегодня 16 августа сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.

"В Херсоне в микрорайонах Таврический и ХБК военные российской армии захватили два административных помещения одного из отделений банков. Оккупанты завладели материальными активами и наличными, которые находились в хранилище и сейфах", — говорится в сообщении.

Напомним, в Херсоне оккупанты захватили в плен местную волонтерку. Женщину забрали из дома. Кроме того, в ее доме россияне провели незаконный обыск. В настоящее время пребывание херсонки неизвестно.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
908
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация