В Херсоне оккупанты ворвались в банк и ограбили сейфы и хранилища

Во временно оккупированном Херсоне российские военные ворвались в помещения банка, разграбив сейфы и хранилища. Захватчики украли деньги и другие материальные ценности.

Об этом сегодня 16 августа сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.

"В Херсоне в микрорайонах Таврический и ХБК военные российской армии захватили два административных помещения одного из отделений банков. Оккупанты завладели материальными активами и наличными, которые находились в хранилище и сейфах", — говорится в сообщении.

Напомним, в Херсоне оккупанты захватили в плен местную волонтерку. Женщину забрали из дома. Кроме того, в ее доме россияне провели незаконный обыск. В настоящее время пребывание херсонки неизвестно.

Читайте также: