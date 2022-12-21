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В Херсоне прогремели взрывы

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
1462
Время на прочтение
1 мин
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В Херсоне прогремели взрывы

Россияне продолжают обстреливать Херсонщину / Фото: ГУ Национальной полиции в Херсонской области

В городе и области не объявлена воздушная тревога.

Сегодня, 21 декабря, в Херсоне раздались взрывы. В регионе не объявлена воздушная тревога.

О взрывах в городе сообщило "Суспільне" в 10:24.

"В Херсоне слышны взрывы", — говорится в сообщении.

Местные власти еще не комментировали информацию о звуках взрывов в Херсоне.

Обстрел Херсонщины

За прошедшие сутки россияне совершили 71 обстрел Херсонской области, атакуя жилые дома Херсона, есть попадание в речной порт. В результате обстрелов один человек погиб, еще шесть получили ранения разной степени тяжести. Оккупанты били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

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Дата публикации
Просмотры
1462
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