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У Херсоні прогриміли вибухи

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
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794
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У Херсоні прогриміли вибухи

Росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину / Фото: ГУ Національної поліції в Херсонській області

В місті та області не оголошена повітряна тривога.

Сьогодні, 21 грудня, в Херсоні пролунали вибухи. В регіоні не оголошена повітряна тривога.

Про вибухи в місті повідомило "Суспільне" о 10:24 год.

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

Наразі місцева влада не коментувала інформацію про звуки вибухів у Херсоні.

Обстріл Херсонщини

За минулу доби росіяни здійснили 71 обстріл Херсонської області, атакуючи житлові будинки Херсона, є потрапляння в річковий порт.  Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще шість отримали поранення різного ступеня тяжкості. Окупанти били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. 

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Перегляди
794
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