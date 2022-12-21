На кордонах України утворились черги із сотень авто: де найбільші тягучки

Заторів немає лише на кордоні з Молдовою.

Сьогодні, 21 грудня, на західних кордонах України утворились черги із сотень авто. Найбільше машин стоять у заторах на виїзд до Польщі.

Про це повідомляється на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Facebook.

Станом на 09:00 год. черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано в таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" - 55 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 50 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" - 60 л/а, 8 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" - 60 л/а, 4 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - 110 л/а, 6 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 120 л/а, 8 автобусів, 100 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).

Словацька Республіка:

"Малий Березний" - 15 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 35 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Тиса" - 65 л/а, 11 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Лужанка" - 20 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

"Порубне" - 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Зазначимо, що на пунктах пропуску з Молдовою черг не зафіксовано.

Інформацію про стан черг на кордонах на в'їзд до України з територій сусідніх країни можна дізнатися тут.

Українці за кордоном

Від початку повномасштабного наступу Росії з України виїхало понад 14,5 мільйона громадян, з них – щонайменше 11,7 млн вирушили до країн Євросоюзу.

7,7 млн зареєстровані в Європі як отримувачі тимчасового захисту.

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