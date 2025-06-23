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- Украина
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В Херсоне взрывчатка разорвала руку мужчине: подробности инцидента
Опасная находка чуть не стоила жизни жителя Херсона.
23 июня в Херсоне произошел инцидент с серьезными последствиями для местного жителя. 28-летний мужчина подобрал неизвестный взрывной предмет, внезапно сдетонировавший прямо у него в руках.
Об этом сообщили в Херсонской ОВО.
По предварительной информации, взрывчатка нанесла тяжелые телесные повреждения. Пострадавший получил взрывную травму, а также множественные переломы костей руки.
На место происшествия оперативно прибыла бригада экстренной медицинской помощи. Мужчину доставили в больницу. По словам врачей, его состояние оценивается как средняя тяжесть.
Пока неизвестно, что именно за предмет взорвался, следователи устанавливают обстоятельства инцидента, а также происхождение опасного объекта. В городе уже не впервые случаются случаи травмирования граждан из-за оставленных или найденных взрывоопасных предметов, оставшихся после боевых действий или умышленно подброшенных.
Напомним, в Черновицкой области опрокинулся трактор. Местный житель не справился с управлением трактора во время проведения хозяйственных работ в поле. Он погиб на месте.