В Хмельницком иномарка сбила пешехода: мужчина скончался

Правоохранители устанавливают его личность.
В Хмельниц области вечером 20 октября автомобиль сбил насмерть пешехода.
Об этом сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.
Отмечается, что за рулем автомобиля Renault был 33-летний мужчина. Инормарка двигалась в направлении Тернополя, когда сбила прохожего. По предварительным данным, мужчина пересекал проезжую часть в неустановленном месте.
В результате полученных в ДТП травм пешеход погиб на месте происшествия. Правоохранители открыли уголовное производство и устанавливают личность пешехода.
Как сообщалось, Киеве иностранец на Hyundai въехал в Skoda, которая от удара оказалась на переходе и сбил насмерть женщину. Смертельное ДТП произошло 20 октября на Воздухофлотском проспекте в Соломенском районе столицы.
Читайте также:
- В Киеве легковушка на скорости влетел в грузовик: водитель погиб мгновенно (фото)
- Массовая авария на трассе под Одессой произошла из-за тумана: люди чудом успели выбежать перед очередным столкновением
- "Женщины кричали, а водитель в панике крутил рулем": под Киевом маршрутка без тормозов едва не взлетела в озеро