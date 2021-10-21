В Хмельницком иномарка сбила пешехода: мужчина скончался

Правоохранители устанавливают его личность.

В Хмельниц области вечером 20 октября автомобиль сбил насмерть пешехода.

Об этом сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

Отмечается, что за рулем автомобиля Renault был 33-летний мужчина. Инормарка двигалась в направлении Тернополя, когда сбила прохожего. По предварительным данным, мужчина пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

В результате полученных в ДТП травм пешеход погиб на месте происшествия. Правоохранители открыли уголовное производство и устанавливают личность пешехода.

Как сообщалось, Киеве иностранец на Hyundai въехал в Skoda, которая от удара оказалась на переходе и сбил насмерть женщину. Смертельное ДТП произошло 20 октября на Воздухофлотском проспекте в Соломенском районе столицы.

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