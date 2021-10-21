У Хмельницькому іномарка збила пішохода: чоловік помер

Правоохоронці встановлюють його особу.
У Хмельницій області ввечері 20 жовтня автомобіль збив на смерть пішохода.
Про це повідомив відділ комунікації Національної поліції області.
Зазначається, що за кермом автомобіля Renault був 33-річний чоловік. Інормарка рухалася у напрямку Тернополя, коли збила перехожого. За попередніми даними, чоловік перетинав проїжджу частину у невстановленому місці.
Внаслідок отриманих під час ДТП травм пішохід загинув на місці події. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та встановлюють особу пішохода.
Як повідомлялося, Києві іноземець на Hyundai в'їхав у Skoda, яка від удару опинилася на переході та збила на смерть жінку. Смертельна ДТП сталася 20 жовтня на Повітрофлотському проспекті у Солом’янському районі столиці.
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