У Хмельницькому іномарка збила пішохода: чоловік помер

Правоохоронці встановлюють його особу.

У Хмельницій області ввечері 20 жовтня автомобіль збив на смерть пішохода.

Про це повідомив відділ комунікації Національної поліції області.

Зазначається, що за кермом автомобіля Renault був 33-річний чоловік. Інормарка рухалася у напрямку Тернополя, коли збила перехожого. За попередніми даними, чоловік перетинав проїжджу частину у невстановленому місці.

Внаслідок отриманих під час ДТП травм пішохід загинув на місці події. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та встановлюють особу пішохода.

Як повідомлялося, Києві іноземець на Hyundai в'їхав у Skoda, яка від удару опинилася на переході та збила на смерть жінку. Смертельна ДТП сталася 20 жовтня на Повітрофлотському проспекті у Солом’янському районі столиці.

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