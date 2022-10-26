В Хмельницком водоканале просят горожан не бросать в унитаз трусы и свиные копыта

В Хмельницком коммунальщики уже устали извлекать из канализационных труб предметы гигиены и гардероба. Поэтому записали в жителей города просьбу-предупреждения, чтобы в дальнейшем этого не делали.

Его разместили на странице ГКП "Хмельницкводоканал" в фейсбуке, подкрепив свои слова фото.

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"Да, соглашаемся фото не слишком приятны. Но их могло бы не быть, если бы потребители помнили о том, что канализация — не место для гардероба (да, старое нижнее белье не приспособлено для утилизации в трубах), а если вы хотите отказаться от бабушкиного ужина, потому что на диете — не нужно выбрасывать вилки прям в унитаз", — говорится в сообщении.

Коммунальщики сообщили, что в канализационных трубах чаще всего находят детские подгузники, ватные палочки, женские средства гигиены, использованные презервативы. Были случаи, что находили шкатулки, купюры, одежду и свиные копыта.

Отмечается, что ежегодно работники службы канализационных сетей ГКП "Хмельницкводоканал" ликвидируют около 5 тысяч засоров в канализационных коллекторах города.

Напомним, что вчера, 25 октября, 25 октября часть Хмельницкого осталась без света. Аварийное отключение произошло из-за исчезновения напряжения в высоковольтной линии.

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