В Хмельницкой области меняют продолжительность комендантского часа

Будет короче на два часа, чем сейчас.

В Хмельницкой области от 15 апреля изменяют продолжительность комендантского часа.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Сергей Гамалий.

Теперь она будет начинаться позже и заканчиваться раньше, чем сейчас. Да. уже 15 апреля комендантский час будет действовать с 23:00 до 5:00.

Сейчас в Хмельницкой области комендантская длится с 22:00 до 06:00 утра. К слову, в регионе ее впервые ввели 27 февраля 2022 года – с 21.00 до 06.00 часов. Потом время сменили.

Добавим, что во время комендантского часа запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без специальных пропусков. Их издает комендатура, созданная в Хмельницкой области.

Как сообщалось, с начала войны России в Украине, 24 февраля, в Хмельницкую область переехало 17 предприятий из регионов, охваченных активными боевыми действиями. Их эвакуировали из Киева, Харькова, Запорожья, Днепра, Краматорска и нескольких городов.

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