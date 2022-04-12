На Хмельниччині змінюють тривалість комендантської години

Буде коротшою на дві години, ніж наразі.

У Хмельницькій області від 15 квітня змінюють тривалість комендантської години.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

Тепер вона розпочинатиметься пізніше та закінчуватиметься раніше, ніж зараз. Так, вже 15 квітня комендантська година діятиме від 23:00 до 5:00.

Зараз на Хмельниччини комендантська триває від 22:00 до 06:00 ранку. До слова, в регіоні її вперше ввели 27 лютого 2022 року - від 21.00 до 06.00 години. Потім час змінили.

Додамо, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях без спеціальних перепусток. Їх видає комендатура, створена у Хмельницькій області.

Як повідомлялося, від початку війни Росії в Україні, 24 лютого, до Хмельницької області переїхало 17 підприємств з регіонів, які охоплені активними бойовими діями. Їх евакуювали з Києва, Харкова, Запоріжжя, Дніпра, Краматорська та ще кількох міст.

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