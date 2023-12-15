Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Карпатах ударил мороз: атмосферное зимнее фото с горы Пип Иван

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
319
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Карпатах ударил мороз: атмосферное зимнее фото с горы Пип Иван

Гора Пип Иван. / Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

На высокогорье – облачно.

В пятницу, 15 декабря, на горе Пип Иван в украинских Карпатах усилился мороз. Температура воздуха опустилась до –10°. Накануне фиксировали 5° мороза.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Отмечается, что на 09:00 на вершине облачная и морозная погода.

"На горе Пип Иван Черногорский облачно. Ветер юго-западный 5-7 м/с. Температура воздуха -10°", — говорится в сообщении.

Фото с горы Пип Иван 15 декабря. / © facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост
Фото с горы Пип Иван 15 декабря. / Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Напомним, синоптики сообщали, что 15 декабря в Украине будет снег и гололедица. На большей территории Украины температура воздуха ночью и днем составит от 3° мороза до 2° тепла.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
319
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация