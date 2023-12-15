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В Карпатах вдарив мороз: атмосферне зимове фото з гори Піп Іван

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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В Карпатах вдарив мороз: атмосферне зимове фото з гори Піп Іван

Гора Піп Іван. / Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

На високогір'ї - хмарно.

У п'ятницю, 15 грудня, на горі Піп Іван в українських Карпатах посилився мороз. Температура повітря опустилася до -10°. Напередодні фіксували 5° морозу.

Про це повідомив Чорногірського гірського пошуково-рятувальний пост.

Зазначається, що станом на 09:00 на вершині хмарна та морозна погода.

"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно. Вітер південно-західній 5-7 м/с. Температура повітря -10°", - йдеться у повідомленні.

Фото з гори Піп Іван 15 грудня. / © facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Фото з гори Піп Іван 15 грудня. / Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що 15 грудня в Україні буде сніг та ожеледиця. На більшій території Україні температура повітря вночі та вдень становитиме від 3° морозу до 2° тепла.

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Дата публікації
Перегляди
319
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