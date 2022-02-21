В Киеве планируется заседание Совета Евросоюза на уровне глав МИД – СМИ

В Киеве планируется заседание Совета Евросоюза на уровне глав МИД – СМИ

Встреча, вероятно, будет неформальной.

В понедельник 21 февраля министры иностранных дел ЕС в Брюсселе обсудили возможность проведения в ближайшее время заседания в Киеве.

Такую информацию опубликовал в своем микроблоге в Twitter журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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"Один из вопросов, который обсуждают министры иностранных дел ЕС — провести в ближайшее время в Киеве хотя бы неформальное заседание Совета ЕС по иностранным делам", — написал журналист.

Во встрече глав МИД 27 стран-членов ЕС в Брюсселе, на которой обсуждали ситуацию со взысканием российских войск к украинским границам, принимал участие также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В Брюсселе главы МИД стран-членов ЕС обсуждают российскую угрозу и готовность к введению санкций

Европейский Союз поддерживает идею проведения переговоров между Соединенными Штатами Америки и Россией на фоне угрозы вторжения в Украину.

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