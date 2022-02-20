"Пора четко сказать": Кулеба обратился к партнерам о членстве Украины в ЕС

"Пора четко сказать": Кулеба обратился к партнерам о членстве Украины в ЕС

Глава МИД выразил убеждение, что Украина будет членом ЕС.

Глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас пришло время предоставить Украине европейскую перспективу. Это было бы мощным и своевременным сигналом, как для РФ, так и для Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Коллеги, пора предоставить Украине европейскую перспективу. Четко сказать, что страна будет членом ЕС. И это нужно делать именно сейчас, потому что это будет четкий сигнал РФ — чтобы вы там не делали, к каким бы провокациям не прибегали, Украина является европейским государством во всех смыслах. И Украина будет членом ЕС. Это был бы сигнал украинскому народу - чтобы не пыталась сделать РФ, Украина, украинский народ будет частью большой европейской семьи. Это был бы очень мощный и своевременный сигнал", - сказал он.

Кулеба подчеркнул, что "сейчас не то время, когда нужно продолжать колебания, бесконечные дискуссии о том, что можно или нельзя делать, сейчас пора принимать решение".

"Сложную ситуацию невозможно решить без принятия сложных решений. Поэтому мы призываем партнеров отвергнуть какие-либо колебания, необоснованные оговорки и четко сказать: "Украина является частью нас. Мы являемся одним целым", — высказался Кулеба.

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