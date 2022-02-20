Маша Ефросинина прокомментировала "разоблачение" поездок в Крым Alina Pash

Ведущая высказалась о финале Нацотбора на "Евровидение-2022".

Украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина, которая стала ведущей Нацотбора на "Евровидение-2022", высказалась о финале конкурса.

Своим мнением знаменитость поделилась в своих Instagram-stories. Так, она прокомментировала скандал с победительницей Alina Pash, технические проблемы и критику по поводу ее платья. Сначала Маша поделилась, что к своей работе в эфире жестких претензий у нее нет, впрочем, пользователи обвиняли ведущих за все "грехи" финала.

"Согласно выводам, которые неслись по сетям, ведущие единственные, кто несет ответственность за: технические лажи в эфире, качество выступления артистов, решение судей, ошибку редакторов при объявлении результатов, исчезнувшую из эфира таблицу с результатами, а также за дорогие наряды, так как нехр*н стоять в красивом платье, "лучше бы продала его и пошла на фронт", – поделилась звезда.

instagram.com/mashaefrosinina

Ефросинина призналась, что после Нацотбора у нее остался "тяжелый осадок". Она осознала, что сейчас каждый считает себя "цензурой и Господом", и его мысль – истина.

"Поэтому, у его "жертвы" нет шанса на объяснение, потому что ее сбивают со скоростью звука. Второе — я считаю недопустимой и непростительной ошибку редактора, сбившей Тимура Мирошниченко в оглашении результатов. Это понесло за собой много болезненных последствий", — отметила она .

instagram.com/mashaefrosinina

Также Маша поделилась, что ей непонятно, почему "разоблачение" поездки Алины Паш в Крым произошло после конкурса, а не до, когда всех проверяли.

"Мне точно известны имена очень популярных артистов, которых не допустили к участию в Нацотборе, потому что были территориальные нарушения. Но Алину же допустили. За это тоже, как вам уже известно, все понесли ответственность. Группа Kalush Orchestra получила свою зрительскую восьмерку, и получила право представлять нашу страну на "Евровидении". Но какой ценой?" – отметила Ефросинина.

Блогерша добавила, что уже неделю живет с мыслями о том, что мир изменился. Ей досадно, что люди желают друг другу смерти, "конкурс приобрел репутацию скандального и нечестного", а "артистов обвиняют в подкупе, а у них денег даже на хорошую команду не хватает".

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