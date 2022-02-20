Маша Єфросиніна прокоментувала "викриття" поїздок до Криму Alina Pash

Ведуча висловилася про фінал Нацвідбору на "Євробачення-2022".

Українська телеведуча та блогерка Маша Єфросиніна, яка стала ведучою Нацвідбору на "Євробачення-2022", висловилася про фінал конкурсу.

Своєю думкою знаменитість поділилася у своїх Instagram-stories. Так, вона прокоментувала скандал з переможницею Alina Pash, технічні проблеми та критику щодо її сукні. Спершу Маша поділилася, що до своєї роботи в ефірі жорстких претензій вона не має, втім, юзери звинувачували ведучих за всі "гріхи" фіналу.

"Згідно з висновками, що неслися мережами, ведучі єдині, хто несе відповідальність за: технічні лажі в ефірі, якість виступу артистів, рішення суддів, помилку редакторів під час оголошенні результатів, зниклу з ефіру таблицю з результатами, і навіть за дорогі вбрання, бо нєхр*н стояти у красивій сукні, "краще б продала її та пішла на фронт", – поділилася зірка.

instagram.com/mashaefrosinina

Єфросиніна зізналася, що після Нацвідбору у неї залишився "важкий осад". Вона усвідомила, що зараз кожен вважає себе "цензурою і Господом", і його думка – істина.

"Тому, в його "жертви" немає шансу на пояснення, бо її збивають зі швидкістю звуку. Друге – я вважаю неприпустимою та непробачуваною помилку редакторки, яка збила Тімура Мірошниченка у проголошенні результатів. Це понесло за собою багато болючих наслідків", – зазначила вона.

instagram.com/mashaefrosinina

Також Маша поділилася, що їй незрозуміло, чому "викриття" поїздки Аліни Паш до Криму сталося після конкурсу, а не до, коли всіх перевіряли.

"Мені точно відомі імена дуже популярних артистів, яких не допустили до участі в Нацвідборі, бо були територіальні порушення. Але ж Аліну допустили. За це теж, як вам вже відомо, всі понесли відповідальність. Гурт Kalush Orchestra отримав свою глядацьку вісімку, і отримав право представляти нашу країну на "Євробаченні". Але якою ціною?" – зазначила Єфросиніна.

Блогерка додала, що вже тиждень живе з думками про те, що світ змінився. Їй прикро, що люди бажають одне одному смерті, "конкурс набув репутації скандального та нечесного", а "артистів звинувачують у підкупі, а в них грошей навіть на хорошу команду не вистачає".

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