В Киеве волонтеры приглашают всех плести "кикиморы": ищут добровольцев

Этот маскировочный костюм может спасти жизнь солдата, поэтому очень важно создать их как можно больше, говорится в сюжете программы "Сніданок з 1+1".

"Есть критическая потребность в кикиморах. Это маскировочный костюм. В таком плаще-невидимке человека не видит даже тепловизор", – рассказывает координатор организации "Печерские котики" Екатерина Майстренко.

Процесс создания "кикимор" очень трудозатратный. На один рукав такой одежды один человек с опытом тратит 5 часов. На плетение всего изделия может уйти до трех дней, если его плетут 8 часов в день 3-4 человека. Создание "кикиморы" состоит из двух этапов: нарезка ткани и непосредственно плетение.

Поэтому всех желающих приглашают на мастер-класс – его длительность составляет полчаса. Приглашаются и дети, которые могут подписать открытку-оберег для воинов ЗСУ, к которым отправятся эти защитные костюмы.

Екатерина призывает всех украинцев объединяться в группы, найти помещение и приступать к изготовлению такой необходимой для украинских воинов защитной одежды. В свою очередь организация поделится со всеми желающими технологиями и схемами создания "кикимор".

Важно помнить, что одна "кикимора" – это одна сохраненная жизнь и один шаг к победе.

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