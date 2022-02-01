В Кривом Роге правоохранители проводят обыски на "предприятиях Ахметова"

В Кривом Роге правоохранители проводят обыски на "предприятиях Ахметова"

Сейчас правоохранители изымают компьютерную технику сотрудников, была временно приостановлена хозяйственная деятельность предприятия.

В Кривом Роге на горно-обогатительных предприятиях группы "Метинвест" правоохранители проводят обыски в связи с налоговыми нарушениями.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сейчас правоохранители изымают компьютерную технику сотрудников, была временно приостановлена хозяйственная деятельность предприятия.

В "Метинвесте" же заявляют, что все предприятия группы открыто и прозрачно взаимодействуют с любыми контролирующими органами. Группа уверяет, что является добросовестным украинским налогоплательщиком.

В Бюро экономической безопасности, Офисе генпрокурора, ГБР и СБУ пока не комментируют эту информацию.

По данным "Экономической правды", основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.

Напомним, что ГБР подтвердило обыски у экс-главы "Нафтогаза" Коболева.

Ранее сообщалось, что по рейтингу Bloomberg, Ринат Ахметов в 2021 году стал еще богаче. Состояние Ахметова позволяет ему приобрести 6,4 млн унций золота или 150 млн баррелей нефти.

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