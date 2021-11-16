В Кропивницком пенсионер мастурбировал на глазах у детей

В Кропивницком пенсионер мастурбировал на глазах у детей

Уже скоро пенсионер окажется на скамье подсудимых.

В Кропивницком будут судить 69-летнего мужчину, который развращал малолетних. В суд был передан соответствующий обвинительный акт.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области.

Событие произошло в сентябре этого года на территории одного из лицеев Кропивницкого. По версии следствия, обвиняемый совершил развращение трех малолетних девочек путем удовлетворения собственной половой страсти в их присутствии.

69-летний мужчина был обвинен в развращении малолетних (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

Досудебное расследование по этому делу завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что Николаевской области мужчину приговорили к семи годам лишения свободы за развращение 13-летней падчерицы.

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