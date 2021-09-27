В Луцке легковушка вылетела на остановку с людьми

В Луцке легковушка вылетела на остановку с людьми

Пострадавшего доставили в больницу.

В Луцке утром легковушка выехала на остановку и сбил мужчину. Чудом — не пострадали другие люди, рядом с ним ждали автобус.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

26-летнего пострадавшего доставили в больницу, у него перелом бедра. Предварительно известно, что автомобиль на повороте подрезала другая машина. Чтобы избежать столкновения — 37-летний водитель выехал на обочину, где ждали общественный транспорт пассажиры. Превышал ли скорость водитель и был ли трезвым, в полиции пока не говорят.

«Не справился с управлением водитель «Гольфа» повернул налево и выехал на остановку общественного транспорта. Было довольно много людей, но по предварительно информации только один пострадавший. Сейчас его госпитализировали», — рассказал инспектор полиции Назар Наумчук.

Новости Украины: в Луцке легковушка выехала на остановку и сбила мужчину

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