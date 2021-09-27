У Луцьку легковик вилетів на зупинку із людьми

Постраждалого забрали до лікарні.

У Луцьку зранку легковик виїхав на зупинку та збив чоловіка. Дивом - не постраждали інші люди, що поруч з ним чекали на автобус.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

26-річного постраждалого забрали до лікарні, у нього перелом стегна. Попередньо відомо, що автівку на повороті підрізала інша машина. Аби уникнути зіткнення – 37-річний кермувальник виїхав на узбіччя, де чекали на громадський транспорт пасажири. Чи перевищував швидкість водій та чи був тверезим, у поліції поки не кажуть.

«Не впорався з керуванням водій «Гольфа» повернув ліворуч і виїхав на зупинку громадського транспорту. Було досить багато людей, але за попередньо інформацією тільки один потерпілий. Наразі його госпіталізували», - розповів інспектор поліції Назар Наумчук.

Новини України: у Луцьку легковик виїхав на зупинку та збив чоловіка

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання