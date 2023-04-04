В Мариуполе находят секторы свежих захоронений: что происходит в городе (видео)

В Мариуполе увеличивается смертность. В городе находят целые сектора новых захоронений.
Мариупольские кладбища растут. На Старокрымском кладбище временно захваченного россиянами города был найден большой сектор свежих захоронений.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
"В оккупированном городе продолжает расти смертность, о чем свидетельствует большое количество новых могил. А рядом – неразминированные и не убранные остатки российских снарядов", – говорится в сообщении.
Законные местные власти говорят, что смертность растет, в частности, из-за критического уровня медицины в оккупированном Мариуполе.
"Врачей не хватает, медучреждения не имеют необходимого оборудования и лекарств. Поэтому у мариупольцев нет доступа к нормальному лечению", — отмечают в горсовете.
Следует отметить, что в конце прошлого года в Мариуполе было обнаружено более 10 тысяч новых могил. Спутниковые снимки показывают, что большинство могил расположены на кладбище в поселке Старый Крым. По предварительным данным, в городе погибли более 22 тысяч человек.
Напомним, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты в Мариуполе боятся украинского контрнаступления и поэтому продолжают укрепляться в городе.
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