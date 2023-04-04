В Мариуполе находят секторы свежих захоронений: что происходит в городе (видео)

Мариупольские кладбища растут. На Старокрымском кладбище временно захваченного россиянами города был найден большой сектор свежих захоронений.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"В оккупированном городе продолжает расти смертность, о чем свидетельствует большое количество новых могил. А рядом – неразминированные и не убранные остатки российских снарядов", – говорится в сообщении.

Законные местные власти говорят, что смертность растет, в частности, из-за критического уровня медицины в оккупированном Мариуполе.

"Врачей не хватает, медучреждения не имеют необходимого оборудования и лекарств. Поэтому у мариупольцев нет доступа к нормальному лечению", — отмечают в горсовете.

Следует отметить, что в конце прошлого года в Мариуполе было обнаружено более 10 тысяч новых могил. Спутниковые снимки показывают, что большинство могил расположены на кладбище в поселке Старый Крым. По предварительным данным, в городе погибли более 22 тысяч человек.

Напомним, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты в Мариуполе боятся украинского контрнаступления и поэтому продолжают укрепляться в городе.

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