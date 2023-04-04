"Роскошный план": Усик сообщил, когда и с кем собирается провести следующий бой

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик поделился планами на ближайшее будущее.

Украинец подтвердил, что его следующим соперником должен стать обязательный претендент по линии WBA британец Даниэль Дюбуа.

Скорее всего, Усик проведет бой с Дюбуа в конце лета. Также Александр отметил, что ему нравится вариант организовать этот поединок в Великобритании.

"Первым стоит Дюбуа. Мы думали провести с ним бой 29 апреля, но у него травма колена. Потом мы хотели, чтобы сначала получилась защита IBF (против Филиппа Хрговича – прим.), а Дюбуа остался бы потом приоритетом, но не получилось. Вероятнее всего, это будет Дюбуа в конце лета. Я не говорю, что это точно произойдет, но над этим вариантом работают.

Снова Великобритания? Роскошный план. Вообще класс! Поеду в Великобританию, я ее очень люблю, мне там нравится. Мои первые великие достижения были именно в Британии. В Ливерпуле еще в любителях, затем Лондон, "Атаманы", затем Энтони Джошуа. Это место мне нравится. Мне нравятся фанаты, люди", – сказал Усик в интервью YouTube-канала Владимира Кобелькова.

Напомним, 29 апреля Усик должен был биться с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

После отмены поединка с "Цыганским королем" команда украинца начала переговоры о бое с Дюбуа.

3 апреля WBA официально санкционировала поединок Усик – Дюбуа.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 25-летнего Дюбуа 19 побед (18 – нокаутом) и единственное поражение в ноябре 2020 года от своего соотечественника Джо Джойса.

Ранее Дюбуа поделился мыслями о возможном бое с Усиком, заявив, что хочет шокировать мир и нокаутировать украинца. Промоутер британца также верит, что его клиент способен победить Александра.

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