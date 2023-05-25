В Мелитополе раздались взрывы: в районе аэропорта – дым (фото)

Детали инцидента пока не известны.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в четверг, 25 мая, произошли взрывы. В районе аэродрома виден густой дым.

Об этом сообщил легитимный мэр Иван Федоров.

"Оккупанты Мелитополя обильно курят в районе захваченного аэродрома. Слышны глухие взрывы, виден сильный дым", — сообщил мэр.

По его словам, сейчас выясняют, что произошло.

В Мелитополе 25 мая произошли взрывы. / Фото: Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Как сообщалось, армия РФ начала обстреливать временно оккупированные украинские территории, где объявлена эвакуация. Таким образом, россияне пытаются давить на жителей оккупированных территорий с целью "эвакуации".

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