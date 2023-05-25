В Мелитополе раздались взрывы: в районе аэропорта – дым (фото)

Детали инцидента пока не известны.
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в четверг, 25 мая, произошли взрывы. В районе аэродрома виден густой дым.
Об этом сообщил легитимный мэр Иван Федоров.
"Оккупанты Мелитополя обильно курят в районе захваченного аэродрома. Слышны глухие взрывы, виден сильный дым", — сообщил мэр.
По его словам, сейчас выясняют, что произошло.
Как сообщалось, армия РФ начала обстреливать временно оккупированные украинские территории, где объявлена эвакуация. Таким образом, россияне пытаются давить на жителей оккупированных территорий с целью "эвакуации".