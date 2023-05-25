Германия скатилась к рецессии: что произошло с крупнейшей экономикой Европы

Экономисты говорят, что в зимние месяцы сказалось масштабное повышение цен на энергоносители.

Экономика Германии испытала техническую рецессию, ведь сокращается уже два квартала подряд.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на новые данные Федерального статистического ведомства.

ВВП Германии сократился с января по март 2023 года на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Таким образом экономика государства сокращалась второй квартал подряд.

Если два квартала подряд негативны, то говорят о технической рецессии (это фаза экономического цикла, во время которой происходит общее снижение экономической активности).

Почему в Германии замедлился экономический рост

"Часто используемый критерий технической рецессии был выполнен. Масштабное повышение цен на энергоносители сказалось в зимние месяцы", – рассказал главный экономист Commerzbank Йорг Кремер.

В материале говорится, что экономический рост Германии замедлился в результате сокращения частного потребления, которое в первом квартале упало на 1,2%. Это могло произойти, в частности, из-за утраты покупательной способности потребителей в результате высокой инфляции.

Кроме того, сократилось и государственное потребление – на 4,9%. В то же время положительный импульс придали инвестиции, выросшие на 3,9%. Немецкую экономику поддержала также внешняя торговля.

Какие прогнозы по экономике ФРГ

Значительного подъема германской экономики пока не прогнозируется. Бундесбанк ожидает, по крайней мере, незначительного роста весной.

"Во втором квартале 2023 года экономическое производство должно снова несколько увеличиться", – говорится в текущем ежемесячном отчете банка.

Ожидается, что устранение узких мест в поставках, большой портфель заказов и более низкие цены на энергоносители должны обеспечить восстановление германской промышленности.

"Это также должно поддержать экспорт, особенно учитывая, что мировая экономика восстановила определенный импульс", — говорят в Бундесбанке.

Федеральное правительство Германии рассчитывает на рост ВВП на 0,4% в 2023 году. А в следующем году – рост на 1,6%. Заметим, что в 2022 году рост ВВП составил 1,8%.

Напомним, накануне венгерская национальная валюта обрушилась после заявлений премьера Виктора Орбана, который сказал, что он не верит в победу Украины в войне, и что Будапешт выступает против оказания помощи Киеву.

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