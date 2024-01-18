В Минобороны Украины придумали, как побороть коррупцию в ведомстве

Заявлять о коррупционных схемах смогут все желающие. В частности – анонимно.

В Министерстве обороны Украины придумали, как побороть коррупцию в ведомстве. Теперь заявлять о коррупционных правонарушениях могут все. В частности – анонимно.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Как отмечается, теперь каждый, кому известно о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в Министерстве обороны, может подать сообщение обличителя коррупции. В частности, анонимно.

“Ведомство добавили в список госорганов на специальном портале НАПК. С помощью этой защищенной системы можно контролировать состояние и результаты рассмотрения сообщения, получить информацию о статусе обличителя. Портал гарантирует заявителям для получения условий анонимности и конфиденциальности, надежную защиту персональных данных. Также сообщить о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений можно через специальную телефонную линию Минобороны ( +38 044 271 39 86), электронную почту (dzvk_mou@post.mil.gov.ua), официальный вебсайт ведомства”, — рассказали Минобороны.

Напомним, что Роман Гринкевич объявлен во всеукраинский розыск.

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