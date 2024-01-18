В Міноборони України вигадали, як побороти корупцію у відомстві

В Міністерстві оборони України вигадали, як побороти корупцію у відомстві. Відтепер заявляти про корупційні правопорушення можуть всі. Зокрема - анонімно.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони.

Як зазначається, відтепер кожен, кому відомо про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень у Міністерстві оборони, може подати повідомлення викривача корупції. Зокрема, анонімне.

“Відомство додали до переліку держорганів на спеціальному порталі НАЗК. За допомогою цієї захищеної системи можна контролювати стан та результати розгляду повідомлення, отримати інформацію про статус викривача. Портал гарантує заявникам дотримання умов анонімності та конфіденційності, надійний захист персональних даних. Також повідомити про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень можна через спеціальну телефонну лінію Міноборони (+38 044 271 39 86), електронну пошту (dzvk_mou@post.mil.gov.ua), офіційний вебсайт відомства”, - розповіли в Міноборони.

Нагадаємо, що Романа Гринкевича оголошено у всеукраїнський розшук.

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