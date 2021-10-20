В Николаеве девушка-подросток выпала из окна 9 этажа

От полученных травм девушка скончалась на месте.

В Николаеве 15-летняя девушка выпала из окна многоэтажки. От полученных травм она скончалась на месте.

Об этом сообщают "Новости-N".

Девочка упала на газон возле многоэтажки. Очевидцы вызвали на место "скорую", но медики лишь констатировали смерть ребенка.

По факту гибели девушки в полиции Николаевской области открыли уголовное производство. Причины происшествия установит следствие.

Напомним, что в Одессе девушка совершила самоубийство, прыгнув из окна на 3 этаже. Перед этим она пыталась отравиться газом и перерезала себе горло и вены на руках.

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