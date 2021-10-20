У Миколаєві дівчина-підліток випала з вікна 9 поверху

Від отриманих травм дівчина померла на місці.
У Миколаєві 15-річна дівчина випала з вікна багатоповерхівки. Від отриманих травм вона померла на місці.
Про це повідомляють "Новини-N".
Дівчинка впала на газон біля багатоповерхівки. Очевидці викликали на місце "швидку", але медики лише констатували смерть дитини.
За фактом загибелі дівчини у поліції Миколаївської області відкрили кримінальне провадження. Причини події встановить слідство.
Нагадаємо, що в Одесі дівчина скоїла самогубство, стрибнувши з вікна на 3 поверсі. Перед цим вона намагалася отруїтися газом і перерізала собі горло і вени на руках.