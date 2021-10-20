У Миколаєві дівчина-підліток випала з вікна 9 поверху

Від отриманих травм дівчина померла на місці.

У Миколаєві 15-річна дівчина випала з вікна багатоповерхівки. Від отриманих травм вона померла на місці.

Про це повідомляють "Новини-N".

Дівчинка впала на газон біля багатоповерхівки. Очевидці викликали на місце "швидку", але медики лише констатували смерть дитини.

За фактом загибелі дівчини у поліції Миколаївської області відкрили кримінальне провадження. Причини події встановить слідство.

Нагадаємо, що в Одесі дівчина скоїла самогубство, стрибнувши з вікна на 3 поверсі. Перед цим вона намагалася отруїтися газом і перерізала собі горло і вени на руках.

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