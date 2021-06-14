В Николаеве должник за тепло поплатился собственным авто

Мужчина годами не платил за услуги.

Житель Николаева оплатил 14,4 тысячи гривен долга за тепло только после ареста автомобиля.

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Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Николаевоблтеплоэнерго".

В конце мая специалисты отдела по работе с задолженностью ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" совместно с представителями Заводского отдела Государственной исполнительной службы Минюста Украины и госпредприятия "сетами" совершили описание и арест автомобиля Ford Sierra 1986 года выпуска.

Автомобиль принудительно эвакуировали на площадку предприятия.

"Должник, который годами не платил задолженность за услуги по поставке тепловой энергии, и был уверен в своей безнаказанности, только после описи, ареста и принудительной эвакуации автомобиля понял, что надо было раньше прислушаться к предупреждениям "Николаевоблтеплоэнерго ", которые ему неоднократно поступали, и сразу оплатил полную сумму долга в размере 14 417,40 гривен", — прокомментировали ситуацию на предприятии.

В то же время должнику пришлось оплатить все дополнительные расходы в соответствии с исполнительного производства в размере 2719,15 гривен: именно 1163,94 гривен — штрафные санкции, 269 гривен — расходы исполнительного производства и 1286,21 гривен — исполнительного сбора, что значительно увеличило сумму его долга.

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили "черных" коллекторов, которые угрожали насилием гражданам в случае неуплаты долга.

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