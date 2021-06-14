У Миколаєві боржник за тепло поплатився власним авто

Чоловік роками не платив за послуги.

Житель Миколаєва оплатив 14,4 тисячі гривень боргу за тепло тільки після арешту автомобіля.

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Про це повідомили у комунальному підприємстві "Миколаївоблтеплоенерго".

У кінці травня фахівці відділу по роботі із заборгованістю ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" спільно з представниками Заводського відділу Державної виконавчої служби Мінюсту України і держпідприємства "СЕТАМ" здійснили опис і арешт автомобіля Ford Sierra 1986 року випуску.

Автомобіль примусово евакуювали на майданчик підприємства.

"Боржник, який роками не платив заборгованість за послуги з постачання теплової енергії, і був упевнений у своїй безкарності, тільки після опису, арешту та примусової евакуації автомобіля зрозумів, що треба було раніше прислухатися до попереджень "Миколаївоблтеплоенерго", які йому неодноразово надходили, і відразу сплатив повну суму боргу в розмірі 14 тисяч 417,40 гривень", - прокоментували ситуацію у підприємстві.

Водночас боржникові довелося також оплатити всі додаткові витрати відповідно до виконавчого провадження в розмірі 2719,15 гривень: а саме 1163,94 гривень - штрафні санкції, 269 гривень - витрати виконавчого провадження і 1286,21 гривень - виконавчого збору, що значно збільшило суму його боргу.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили "чорних" колекторів, які погрожували насильством громадянам у разі несплати боргу.

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