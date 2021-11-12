В Николаеве "семейный врач" на антивакцинальном митинге срывала с людей защитные маски

В Николаеве "семейный врач" на антивакцинальном митинге срывала с людей защитные маски

На место происшествия вызвали правоохранителей.

В Николаеве женщина, которая представлялась "семейным врачом" и выступала против прививок от коронавируса, на антивакцинальном митинге срывала с людей защитные маски.

Об этом пишет издание "Новости N".

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“Вчера на станции переливания крови так называемый семейный врач, которая яростно несла чушь на митинге антивакцинаторов, устроила конфликт. Участники срывали маски с некоторых врачей, поэтому была вызвана полиция и их привели всех в чувство”, — отметил заместитель председателя Николаевской ОГА Юрий Гранатуров.

Он также добавил, что сама женщина как семейный врач не находится ни в одном медицинском реестре.

"Не доверяйте шарлатанам. Все нормальные люди работают, занимаются своими детьми и делами, а не ходят на площадь и рассказывают алхимию", — подчеркнул Гранатуров.

Отдельно он попросил всех горожан не пренебрегать мерами противоэпидемиологической безопасности и пройти вакцинацию.

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