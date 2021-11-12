Вакцинация против коронавируса: можно ли прививаться беременным

По словам врача, вакцинация полностью безопасна для беременных.

В Украине фиксируют заболеваемость и смертность от коронавируса среди беременных и рожениц. Избежать отрицательных последствий беременным можно благодаря вакцинации.

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Об этом рассказал в программе токшоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" заслуженный врач Украины Вячеслав Каминский.

По мнению врача, сейчас в обществе наблюдается "антивакцинальная вакханалия".

"Мое мнение, к сожалению, довольно грустное, потому что мы сегодня встретились с последствиями той антивакцинальной вакханалии, которую наблюдаем уже, наверное, около 10 лет. Ведь не с вредом возникла мысль, что вакцины вредны, что они могут привести к бесплодию, еще чего-то. Это последствия всей этой сенсибилизации", — сказал он.

Врач опроверг, что вакцина опасна для беременных.

"Я в своей врачебной практике пытался избегать запугиваний пациентов. Но сегодня не сказать цифру — за 10 месяцев (от коронавируса – ред.) умерло более 50 беременных, это требует не просто задуматься, а кричать во весь голос: спасайте этих девушек", — сказал он.

Напомним, что Львовской больнице скорой помощи за сутки из-за коронавируса умерли два молодых человека — это 23-летняя беременная и 29-летний парень. В реанимации сейчас находится 34-летняя беременная женщина, которая не может дышать без кислородной маски. Теперь она признается, что лучше вакцинироваться.

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