"Укрзализныця" похвасталась новым подвижным составом: из Киева в Херсон отправились новые вагоны (видео)

Речь идет о вагонах-трансформерах.

"Укрзализныця" похвасталась новым подвижным составом: шесть вагонов после капитального ремонта отправились из Киева в Херсон.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок12 ноября.

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Речь идет о так называемых вагонах-трансформерах. Они легко превращаются из обычных купейных, имеющих полки для сна, в вагоны типа "Интерсити" — с мягкими сидячими местами.

Это первая партия обновленных вагонов в рамках масштабной реконструкции. В каждом купе есть монитор с картой, скоростью движения, температурой воздуха снаружи и внутри, а также индикаторами занятости санузлов. Кстати, туалеты в этих вагонах вакуумные, поэтому их не будут закрывать на санитарные зоны.

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Стоимость билетов в такие вагоны обещают в "Укрзализныце" не увеличивать. Цены будут от 400 до 576 грн в зависимости от класса.

Как сообщалось, "Укрзализныця" представила концепт обновленного капсульного плацкартного вагона. Его разработали на Днепровском заводе по ремонту и строительству пассажирских вагонов. В обновленном плацкарте предусмотрено 52 места — они стали больше в размерах. Размещаться пассажиры по-прежнему могут вдоль вагона. У каждого из них будет свой стол, панель управления светом, индивидуальный светильник, розетка с USB-разъемом.

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