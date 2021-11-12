Зеленский обсудил ситуацию с Саакашвили с премьером Грузии: о чем шла речь

Зеленский призвал допустить к Саакашвили его близких и украинских врачей.
Президент Украины Владимир Зеленский по телефону переговорил с грузинским премьером Иракли Гарибашвили о ситуации с экс-президентом Грузии, главой Исполнительного комитета реформ Украины Михеилом Саакашвили. Зеленский, в частности, призвал обеспечить соблюдение прав Саакашвили, подчеркнув, что они должны быть гарантированы в полной мере в соответствии с нормами международного права.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Украина всегда защищает законные права и интересы своих граждан", – отметил Зеленский.
Президент отметил также недопустимость применения к гражданину Украины непропорциональных мер принуждения и акцентировал внимание на необходимости предоставления доступа к Саакашвили его матери и близким.
Кроме того, в связи с ухудшением здоровья политика Зеленский выразил просьбу рассмотреть возможность допуска к Саакашвили украинских врачей.
Напомним, появилось видео, как полуобнаженного Саакашвили силой доставляли в тюремную палату больницы.
Как сообщалось, 1 октября в Грузии Михеила Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.
Из-за ухудшения здоровья в понедельник, 8 ноября, Михеила Саакашвили перевели из тюрьмы №12 в Руставе в Глданскую тюремную больницу №18.
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