Украина срочно импортировала электроэнергию из Словакии

Причиной послужило аварийное отключение на Бурштынской ТЭС.

В четверг, 11 ноября, "Укрэнерго" обратилось с запросом на аварийную помощь от энергосистемы Словакии.

Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

Причиной этого стало аварийное отключение двух блоков Бурштынской ТЭС.

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“По состоянию на 13:00 в аварийном ремонте находились сразу 4 блока Бурштынской ТЭС и еще 3 – в текущем ремонте. Всего только 5 блоков Бурштынской ТЭС находятся в работе”, — говорится в сообщении.

Для покрытия потребностей в электроэнергии потребителей в зоне "острова Бурштынской ТЭС" НЭК "Укрэнерго" попросило об аварийной помощи из энергосистемы Словакии мощностью 100 МВт.

По состоянию на 18:00 активация аварийной помощи была завершена.

Напомним, в министерстве энергетики Беларуси заявили, что 6 ноября возобновили поставки электроэнергии в Украину.

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