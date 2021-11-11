Украина срочно импортировала электроэнергию из Словакии

Причиной послужило аварийное отключение на Бурштынской ТЭС.
В четверг, 11 ноября, "Укрэнерго" обратилось с запросом на аварийную помощь от энергосистемы Словакии.
Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".
Причиной этого стало аварийное отключение двух блоков Бурштынской ТЭС.
“По состоянию на 13:00 в аварийном ремонте находились сразу 4 блока Бурштынской ТЭС и еще 3 – в текущем ремонте. Всего только 5 блоков Бурштынской ТЭС находятся в работе”, — говорится в сообщении.
Для покрытия потребностей в электроэнергии потребителей в зоне "острова Бурштынской ТЭС" НЭК "Укрэнерго" попросило об аварийной помощи из энергосистемы Словакии мощностью 100 МВт.
По состоянию на 18:00 активация аварийной помощи была завершена.
Напомним, в министерстве энергетики Беларуси заявили, что 6 ноября возобновили поставки электроэнергии в Украину.
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