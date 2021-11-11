Україна терміново імпортувала електроенергію зі Словаччини

Причиною стало аварійне відключення на Бурштинській ТЕС.

У четвер, 11 листопада, "Укренерго" звернулося із запитом на аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

Причиною цього стало аварійне відключення двох блоків Бурштинської ТЕС.

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“Станом на 13:00 в аварійному ремонті перебувало відразу 4 блоки Бурштинської ТЕС та ще 3 — в поточному ремонті. Загалом лише 5 блоків Бурштинської ТЕС знаходяться в роботі”, - йдеться у повідомленні.

Для покриття потреб у електроенергії споживачів в зоні "острова Бурштинської ТЕС” НЕК "Укренерго" попросило про аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини потужністю 100 Мвт.

Станом на 18.00 активацію аварійної допомоги було завершено.

Нагадаємо, у міністерстві енергетики Білорусі заявили, що 6 листопада відновили постачання електроенергії до України.

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