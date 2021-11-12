Вакцинація проти коронавірусу: чи можна щеплюватися вагітним

За словами лікаря, вакцинація цілком безпечна для вагітних.

В Україні фіксують захворюваність та смертність від коронавірусу серед вагітних та породіль. Уникнути негативних наслідків вагітним можна завдяки вакцинації.

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Про це розповів у програмі токшоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" заслужений лікар України В'ячеслав Камінський.

На думку лікаря, зараз в суспільстві спостерігається "антивакцинальна вакханалія".

"Моя думка, на жаль, досить сумна, тому що ми сьогодні зустрілися з наслідками тієї антивакцинальної вакханалії, яку спостерігаємо вже, напевно, близько 10 років. Адже не з ковідом виникла думка, що вакцини шкідливі, що вони можуть призвести до безпліддя, ще чогось. Це наслідки всієї цієї сенсибілізації", — сказав він.

Лікар спростував, що вакцина є небезпечною для вагітних.

"Я у своїй лікарській практиці намагався уникати залякувань пацієнтів. Але сьогодні не сказати цифру — за 10 місяців (від коронавірусу - ред.) померло понад 50 вагітних, це вимагає не просто замислитися, а кричати на весь голос: рятуйте цих дівчат", — сказав він.

Нагадаємо, що Львівській лікарні швидкої допомоги за добу через коронавірус померло двоє молодих людей - це 23-річна вагітна і 29-річний хлопець. У реанімації зараз також перебуває 34-річна вагітна жінка, яка не може дихати без кисневої маски. Тепер вона зізнається, що краще було вакцинуватись.

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