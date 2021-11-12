Уровень алкоголя превысил норму в 14 раз: в Черновцах водитель таранил дома

Уровень алкоголя превысил норму в 14 раз: в Черновцах водитель таранил дома

Мужчину задержали полицейские.

В Черновцах произошла авария. Пьяный водитель не справился с управлением и дважды врезался в дом.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 12 ноября.

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Остановить водителя пытались случайные прохожие. Однако он на них не реагировал и давил на газ. В конце концов, врезался в дом. А потом проехав еще несколько метров, протаранил другой дом.

Свидетели вызвали копов. Нарушителя остановили. Драгер показал почти три промилле алкоголя в его крови. Это выше нормы в 14 раз. На водителя патрульные составили админпротокол, авто забрали на штрафплощадку.

Пьяный водитель протаранил два дома | Новости Украины

Напомним, в Прилуцком районе на трассе возле села Обычев произошло ДТП: столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Vario и автомобиль Volkswagen Polo. В результате аварии погибла 37-летняя водитель легковушки.

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