В Николаевской области автомобиль сбил военнослужащего: он умер в больнице

В Николаевской области автомобиль сбил военнослужащего: он умер в больнице

Мужчина получил серьезные травмы.

На автодороге Т-1506 "Николаев-Доманевка-Березки" произошло дорожно-транспортное происшествие. Там автомобиль Fiat Doblo сбил пешехода.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

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34-летнего мужчину, военнослужащего, с тяжелыми телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение, где впоследствии он скончался.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, в Николаеве на пересечении улиц Пушкинской и Большой Морской фура Renault Magnum сбила сотрудницу прокуратуры на пешеходном переходе.

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