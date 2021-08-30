В Николаевской области автомобиль сбил военнослужащего: он умер в больнице

Мужчина получил серьезные травмы.
На автодороге Т-1506 "Николаев-Доманевка-Березки" произошло дорожно-транспортное происшествие. Там автомобиль Fiat Doblo сбил пешехода.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
34-летнего мужчину, военнослужащего, с тяжелыми телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение, где впоследствии он скончался.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего".
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.
Напомним, в Николаеве на пересечении улиц Пушкинской и Большой Морской фура Renault Magnum сбила сотрудницу прокуратуры на пешеходном переходе.