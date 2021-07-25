В Николаевской области в пожаре погибла бабушка

В Николаевской области в пожаре погибла бабушка

Тело женщины нашли в сгоревшем доме

В ночь спасатели в Николаевской области тушили пожар в доме в с. Нечаяное Нечаянской территориальной общины и обнаружили там тело хозяйки.

Об этом говорит Главное управление ДСНС Украины в Николаевской области.

Также читайте Черный дым над пшеничными полями: в Днепропетровской области возник крупный пожар

Сообщается, что о пожаре рассказали соседей. "На место направлены дежурный караул подразделения. По прибытию установлено, что в одной из комнат частного жилого дома произошел пожар. На месте обнаружено тело женщины 1943 г.р. без признаков насильственной смерти. Пожарные локализовали пожар в 23:20 и ликвидировали в 00: 00 на площади 50 кв. м ", — отметили в ведомстве.

Сейчас устанавливают причину пожара. Для выяснения обстоятельств на месте работали медики и полиция. Дополнительно привлекалась аварийная бригада акционерного общества «Николаевоблэнерго».

Напомним, что в Украине 24-26 июля объявили о чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Ровно во время пожара погиб один человек

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку