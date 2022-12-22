В Одессе фура раздавила пешехода (фото)

Мужчина от полученных травм скончался на месте.

В Одессе на проспекте Добровольского погиб 72-летний житель Крижановки.

Об этом сообщили в полиции Одессы.

"32-летний водитель грузового автомобиля MAN из Николаевской области совершил наезд на мужчину, когда он пересекал дорогу в неустановленном месте. От полученных травм потерпевший погиб", — говорится в сообщении.

Полные обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа по расследованиям дорожно-транспортных происшествий Следственного управления ГУНП в Одесской области.

Фото: ГУ Национальной полиции в Одесской области

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего или причинившие тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киевской области в городе Обухов водитель Mercedes насмерть сбил 34-летнюю женщину. Местная жительница бежала через дорогу во тьме, еще и в неустановленном месте.

20 дтп и 60 травмированных, Харьков страдает от гололеда

Читайте также: