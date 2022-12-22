В Одесі фура розчавила пішохода (фото)

Чоловік від отриманих травм помер на місці.

В Одесі на проспекті Добровольського загинув 72-річний житель села Крижанівка.

Про це повідомили у поліції Одеси.

"32-річний водій вантажного автомобіля MAN з Миколаївщини скоїв наїзд на чоловіка, коли він перетинав дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм потерпілий загинув", - йдеться у повідомленні.

Наразі повні обставини події з’ясовує слідчо-оперативна група з розслідувань дорожньо-транспортних пригод Слідчого управління ГУНП в Одеській області.

Фото: ГУ Національної поліції в Одеській області

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Київщині у місті Обухів водій Mercedes на смерть збив 34-річну жінку. Місцева мешканка бігла через дорогу в темряві, ще й у невстановленому місці.

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