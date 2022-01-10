В Одессе обнаружили первый случай "Омикрона": кто заболел

В Одессе обнаружили первый случай "Омикрона": кто заболел

Больному сделали ПЦР-тест в приватной лаборатории.

В Одессе был зафиксирован первый случай заболевания штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщили на аппаратном совещании в Одесской мэрии.

Отмечается, что больному провели ПЦР-тест в частной лаборатории. Носителем штамма оказался граждан Украины, работающий за границей и вместе с семьей прибывший в Одессу.

В настоящее время все члены семьи находятся на самоизоляции. Они хорошо чувствуют себя и не нуждаются в госпитализации.

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Напомним, в Министерстве здравоохранения дали прогноз, когда в Украине следует ожидать значительное распространение штамма "Омикрон". Главный государственный санврач Украины Игорь Кузин сообщил, что уже в январе "Омикрон" может охватить всю Украину.

По его словам, со второй половины января и в феврале в Украине ожидается рост заболеваемости коронавирусом из-за штамма "Омикрон".

Ранее о том, что Украине не обойти вспышку коронавируса из-за "Омикрона" сообщала в интервью ТСН.ua эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк.

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