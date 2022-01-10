В Одесі виявили перший випадок "Омікрону": хто захворів

В Одесі виявили перший випадок "Омікрону": хто захворів

Хворому зробили ПЦР-тест в приватній лабораторії.

В Одесі був зафіксований перший випадок захворювання штамом коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомили на апаратній нараді в Одеській мерії.

Зазначається, що хворому зробили ПЦР-тест в приватній лабораторії. Носієм штаму виявився громадян України, який працює за кордоном та разом із сім'єю прибув до Одеси.

Наразі всі члени родини перебувають на самоізоляції. Вони добре почуваються і не потребують госпіталізації.

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Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я дали прогноз, коли в Україні варто очікувати значне поширення штаму "Омікрон". Головний державний санлікар України Ігор Кузін повідомив, уже в січні "Омікрон" може охопити всю Україну.

З його слів, від другої половини січня і в лютому в Україні очікується зростання захворюваності на коронавірус через штам "Омікрон".

Раніше про те, що Україні не оминути спалаху коронавірусу через "Омікрон" повідомляла в інтерв'ю ТСН.ua епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк.

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