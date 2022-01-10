"Очень быстро": ученые сообщили, на какой день появляются симптомы "Омикрона"

Инкубационный период в случае "Омикрон" более короткий.

Инкубационный период при заражении новым штаммом коронавируса "Oмикрон" короче, чем при предыдущих вариантах COVID. У больных "Омикроном" симптомы могут появиться на третий день, а не на пятый или четвертый, как было при предыдущих штаммах.

Об этом пишет TRT Haber со ссылкой на ученых из Турции.

По словам декана медицинского факультета Университета Гази, члена научного совета при Минздраве Турции профессора Мустафы Неджми Ильхана, инкубационный период в штамме, обнаруженный в Ухане, составляет 5 дней, в случае "Дельты" — 4 дня, "Омикрон" — 3 дня.

"От него (штамма Омикрон") очень быстро инфицируешься, и, согласно имеющейся у нас информации, он очень быстро распространяется. Он вызывает заболевание в очень короткие сроки. Но граждане не должны думать: "У меня был контакт, прошло 5 дней, может быть, я и не болен". Вариант Delta тоже существует во всем мире. Следовательно, правильно сделать это; сделать прививку для защиты", — сказал он.

Он отметил, что сейчас количество случаев увеличилось, но смертей стало меньше. Впрочем, отметил, что людям с хроническими болезнями и старше 65 лет следует соблюдать осторожность.

Кроме того, он отметил, что увеличивается количество случаев инфицирования гриппом, и из-за подобных симптомов его часто путают с коронавирусом. Поэтому в случае появления симптомов специалист советует делать ПЦР-тест, для защиты – вакцинироваться.

"В прошлом году в это время почти не было гриппа. Но сейчас мы видим, что есть много больных. На самом деле, мы видим большую циркуляцию гриппа, чем перед пандемией. Потому что люди в прошлом году носили маски, не собирались вместе в помещении, но на К сожалению, в этом году мы видим, что они не проявляют такой же заботы, поэтому грипп видно больше", — пояснил Ильхан.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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