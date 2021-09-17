В Одессе работник СТО "одолжил" машину клиентки и попал в ДТП

За выходку мужчине грозит тюремный срок.
В Одессе работник СТО поехал кататься на автомобиле, который 36-летняя горожанка оставила на ремонт, где он работал.
Об этом сообщили в полиции.
Однако на проспекте Небесной сотни мужчина не справился с управлением и столкнулся с другим автомобилем. В ДТП никто не пострадал.
"Злоумышленник уже имеет судимость за имущественное преступление. Сейчас он подозревается в незаконном завладении транспортным средством по ч.2 ст.289 Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит от пяти до восьми лет заключения с конфискацией имущества или без таковой", — уточнил начальник отдела полиции №1 Одесского районного управления полиции № 1 Виктор Герасименко.
Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Киеве охранник похитил автомобиль на предприятии, где работал, и совершил на ней ДТП.