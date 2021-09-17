В Одессе работник СТО "одолжил" машину клиентки и попал в ДТП

В Одессе работник СТО "одолжил" машину клиентки и попал в ДТП

За выходку мужчине грозит тюремный срок.

В Одессе работник СТО поехал кататься на автомобиле, который 36-летняя горожанка оставила на ремонт, где он работал.

Об этом сообщили в полиции.

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Однако на проспекте Небесной сотни мужчина не справился с управлением и столкнулся с другим автомобилем. В ДТП никто не пострадал.

"Злоумышленник уже имеет судимость за имущественное преступление. Сейчас он подозревается в незаконном завладении транспортным средством по ч.2 ст.289 Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит от пяти до восьми лет заключения с конфискацией имущества или без таковой", — уточнил начальник отдела полиции №1 Одесского районного управления полиции № 1 Виктор Герасименко.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве охранник похитил автомобиль на предприятии, где работал, и совершил на ней ДТП.

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