В Одессе раздался взрыв: враг запустил баллистику

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили о запуске российских ракет в направлении города.

В Одессе вечером 29 августа раздался взрыв.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили о запуске российских ракет в направлении города.

"В городе слышен взрыв!" – сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в 20:19.

Также читайте Россияне ударили по Украине ракетами и дронами: где гремели взрывы

За минуты до этого в Воздушных силах ВСУ предупредили об активности тактической авиации РФ на северо-восточном направлении, угрозе для прифронтовых областей и угрозе баллистики с юга.

Напомним, в результате атаки на Одесщину 26 августа четыре человека получили ранения. Среди них – 10-летний мальчик.

В Одессе люди застряли на колесе обозрения во время воздушной тревоги и работы ПВО

Читайте также: