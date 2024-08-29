В Одессе раздался взрыв: враг запустил баллистику

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили о запуске российских ракет в направлении города.
В Одессе вечером 29 августа раздался взрыв.
В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили о запуске российских ракет в направлении города.
"В городе слышен взрыв!" – сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в 20:19.
За минуты до этого в Воздушных силах ВСУ предупредили об активности тактической авиации РФ на северо-восточном направлении, угрозе для прифронтовых областей и угрозе баллистики с юга.
Напомним, в результате атаки на Одесщину 26 августа четыре человека получили ранения. Среди них – 10-летний мальчик.
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