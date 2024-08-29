В Одесі пролунав вибух: ворог запустив балістику

У Повітряних силах Збройних сил України повідомили про запуск російських ракет у напрямку міста.
В Одесі ввечері 29 серпня пролунав вибух.
У Повітряних силах Збройних сил України повідомили про запуск російських ракет у напрямку міста.
"У місті чутно вибух!" – повідомив мер Одеси Геннадій Труханов о 20:19.
За хвилини до цього у Повітряних силах ЗСУ попередили про активність тактичної авіації РФ на північно-східному напрямку, загрозу для прифронтових областей та загрозу балістики з півдня.
Нагадаємо, внаслідок атаки на Одещину 26 серпня четверо людей дістали поранення. Серед них – 10-річний хлопчик.
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