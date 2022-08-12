В Одессе разоблачили сторонника Путина: ждал парад российской армии в Киеве

В Одессе поймали поклонника "русского мира" и путинской "спецоперации" в Украине.
Одесситу уже объявили подозрение по статье "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников". Ему грозит до трех лет лишения свободы.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
Отмечается, что мужчина оправдывал действия неприятеля в Telegram-канале. В своих публикациях 32-летний одессит прославлял российских военных и ждал их парад в Киеве.
"В своих сообщениях мужчина прославлял российских захватчиков и их преступные действия в отношении украинцев, очень ждал их парада в Киеве и запугивал всех недовольных расправой, которая их ждет после захвата врагами", — говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Как сообщалось, жителю Ивано-Франковской области инкриминируется распространение информации о расположении объектов Вооруженных сил Украины. Ровенская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 21-летнего прикарпатца. Молодой человек может оказаться в тюрьме: ему грозит от пяти до восьми лет заключения.
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